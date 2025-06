Roma gattino di quattro mesi si incastra in un’auto | gli agenti lo salvano

Roma, 12 giugno 2025 - Un’adozione del cuore per Birillo, il gattino di quattro mesi salvato dagli agenti del VI Distretto Casilino. Rimasto intrappolato nel vano motore di un’auto in sosta, il piccolo tigrotto ha trovato una seconda possibilità grazie al coraggio e alla prontezza dei soccorritori. La sua storia ci ricorda quanto l’amore e la solidarietà possano fare la differenza, regalando a un cucciolo speranza e una nuova famiglia.

Roma, 12 giugno 2025- Un'adozione del cuore per il gattino di quattro mesi che qualche giorno fa è stato salvato dagli Agenti del VI Distretto Casilino. Birillo, così l'ha chiamato la sua nuova mamma, è un piccolo tigrotto di quattro mesi che nella ricerca di un rifugio sicuro per proteggersi, si è "avventurato" nel vano motore di un'autovettura in sosta, ed è rimasto intrappolato dentro, impossibilitato ad uscire da solo. Il suo miagolio straziante, proveniente da una Peugeot parcheggiata all'esterno del Policlinico Casilino, ha attirato l'attenzione delle persone che transitavano nei pressi della struttura sanitaria, che hanno contattato il 1 1 2

