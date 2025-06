Roma è ufficiale la cessione di Samuel Dahl al Benfica | quanto incassano i giallorossi

Roma dà il via alla strategia di rinforzo con una mossa importante: ufficializzata la cessione di Samuel Dahl al Benfica. Quanto incasseranno i giallorossi? La società capitolina punta a fare cassa e a rafforzarsi, aprendo così nuove opportunità sul mercato. Mentre si attendono i primi arrivi, questa operazione rappresenta un passo fondamentale per il futuro della Roma, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

In attesa di definire i primi colpi in entrata, la Roma ufficializza una cessione importante per fare cassa. Il club giallorosso ha infatti comunicato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: roma - cessione - ufficiale - samuel

Filippo Biafora su X: "Trovato l'accordo tra Roma e Benfica per la cessione di Samuel Dahl: Rui Costa e Ghisolfi hanno chiuso oggi pomeriggio l'intesa a 11 milioni (il diritto di riscatto era di 8+2), con i giallorossi che conservano anche il 40% di rivendita." Vai su Facebook

Il #Benfica ha offerto 12 milioni per Samuel #Dahl, l’#ASRoma ne chiede 15. Il terzino svedese preferisce restare in Portogallo: trattativa in corso e parti non distanti I dettagli https://iltempo.it/sport/2025/05/21/news/calciomercato-roma-samuel-dahl-benfica-of Vai su X

