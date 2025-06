Roma-Dybala avanti insieme | recupero in corso e futuro da scrivere con Gasperini

Roma e Dybala, un legame che si rafforza: mentre il recupero procede senza intoppi, il futuro si disegna con entusiasmo accanto a Gasperini. L’attaccante argentino, dedicato anima e corpo alla riabilitazione, sogna di tornare presto in campo per scrivere nuovi capitoli di successi. Con la Roma che guarda avanti, il ritorno di Dybala sarà sicuramente un elemento chiave per ripartire con slancio. Le prossime settimane rivelano il suo vero riscatto.

Paulo Dybala sta recuperando dall’infortunio al tendine semitendinoso della coscia sinistra sotto l’attenta supervisione di un fisioterapista della Roma, che lo sta seguendo anche durante il periodo di vacanza. L’argentino ha deciso di non lasciare nulla al caso, dedicandosi ogni giorno alla riabilitazione per farsi trovare pronto al primo giorno del raduno a Trigoria, previsto per il 10 luglio. Secondo quanto riportato da SiamolaRoma.it, le sensazioni che arrivano dal suo entourage e dallo staff medico della Roma sono sempre più positive: al momento, filtra ottimismo sulla possibilità che l’argentino sia già disponibile fin dalle prime fasi della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Dybala, avanti insieme: recupero in corso e futuro da scrivere con Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - dybala - avanti - insieme

Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions - Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione.

#Dybala e la #Roma, avanti insieme oltre il 2026? Primo appuntamento per il rinnovo ad inizio luglio Vai su Facebook

#Dybala e la #Roma, avanti insieme oltre il 2026? Primo appuntamento per il rinnovo ad inizio luglio Vai su X

Rassegna Stampa | Avanti insieme; Roma e Dybala, avanti insieme; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming.

Dybala e la Roma, avanti insieme: il gol col Milan e le parole di Ranieri lo rimettono al centro tuttomercatoweb.com scrive: È stata proprio la stella argentina a riacciuffare il Milan nella sfida disputata questa sera a San Siro e valida per il 18° turno di Serie A.