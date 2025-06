Roma due incendi nel pomeriggio | fiamme vicino a Ciampino e in via Ardeatina

Nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno, Roma è stata scossa da due incendi simultanei: uno vicino a Ciampino e l’altro in via Ardeatina, coinvolgendo campi agricoli e aree boschive. La rapida azione dei vigili del fuoco si è resa necessaria per contenere il rischio di propagazione e tutelare la città. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’urgenza di affrontare le questioni ambientali e di sicurezza sul territorio.

Rogo di colture accanto all’aeroporto e incendio boschivo in zona Ardeatina Nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno, due incendi sono divampati quasi in contemporanea a Roma, provocando apprensione e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Il primo episodio si è verificato attorno alle ore 16 in via Appia Nuova, davanti all’ingresso dell’aeroporto di Ciampino, dove è andato a fuoco un campo coltivato situato lungo il perimetro dello scalo. Sul posto è giunta un’autobotte dei pompieri per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente. Quasi nello stesso momento, un altro incendio ha interessato un’area boschiva e di sterpaglie nei pressi di un garage aziendale in via Ardeatina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, due incendi nel pomeriggio: fiamme vicino a Ciampino e in via Ardeatina

roma - incendi - pomeriggio - fiamme

