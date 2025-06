Roma donna morta dopo liposuzione | oggi l’autopsia sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche

Tragedia scuote Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 46enne cittadina ecuadoriana, ha perso la vita dopo una liposuzione eseguita in un ambulatorio abusivo. Mentre l’autopsia si svolge presso l’Istituto di medicina legale del Verano, le indagini proseguono senza sosta per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda. Un caso che solleva importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto delle norme sanitarie, e che richiede risposte rapide e chiare.

In attesa dell’ autopsia, prevista per oggi, proseguono a ritmo serrate le indagini per far luce sulla morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, deceduta dopo la liposuzione in un ambulatorio abusivo a Roma. L’esame autoptico verrĂ effettuato presso l’Istituto di medicina legale del Verano: la donna, 46 anni, cittadina ecuadoriana, è deceduta sabato scorso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I della Capitale. La donna era arrivata in condizioni critiche a bordo di un’ ambulanza privata, chiamata con ritardo dopo un intervento di liposuzione eseguito in un ambulatorio privo di autorizzazioni sanitarie nel quartiere Primavalle, in zona Torrevecchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it