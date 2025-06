Roma Dahl firma con il Benfica | UFFICIALE l’addio

Il mercato estivo si scalda, e Roma è già in movimento. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, i giallorossi si preparano a rafforzare la rosa per affrontare la prossima stagione con ambizione. Con il direttore tecnico Florent Ghisolfi chiamato a gestire le cessioni strategiche, il club punta a raccogliere fondi preziosi. Ma quali saranno le mosse chiave e le novità che ci attendono?

L’estate sta entrando sempre di più nel vivo e per la Roma è tempo di focalizzarsi sul calciomercato. I giallorossi hanno accolto tra le loro fila il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che avrà bisogno di una rosa ben fornita in ogni reparto. L’obiettivo è quello di costruire un organico completo, per poter competere su ogni fronte. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrà accumulare un importante gruzzoletto dalle cessioni di quei calciatori che potrebbero essere considerati degli esuberi. Uno di questi sarebbe stato appena venduto a titolo definitivo, dopo una trattativa avviata ad inizio maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dahl firma con il Benfica: UFFICIALE l’addio

In questa notizia si parla di: roma - dahl - firma - benfica

Non solo Le Fée e Dahl, la Roma vende per finanziare il mercato: dagli esuberi a due senatori - La Roma si prepara a un mercato estivo all'insegna del rinnovamento, ma non senza sfide. Con l’arrivo di Gasperini, le aspettative sono alte, eppure il club dovrà affrontare la delicata questione degli esuberi e delle restrizioni UEFA.

#Gasperini firma a Trigoria in settimana. #Dahl al Benfica per 11 milioni Confermato lo staff misto Gasp-#Ranieri. Parla #Raimondi: «Non andrò alla #Roma» ? @ValdarchiSimone #ASRoma Vai su X

Confermato lo staff misto Gasp-Ranieri. Parla Raimondi: «Non andrò alla Roma». Calciomercato, Dahl al Benfica per 11 milioni di euro ? Simone Valdarchi Vai su Facebook

Dahl, arriva la firma con il Benfica: i dettagli; Samuel Dahl saluta la Roma: ufficiale il trasferimento al Benfica; Roma, accordo raggiunto col Benfica per Dahl: le cifre.

Samuel Dahl ceduto a titolo definitivo al Benfica Segnala asroma.com: Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia.