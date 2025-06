Roma blitz antidroga a San Basilio | arrestati quattro uomini

Un’operazione lampo a San Basilio smaschera un laboratorio di droga, portando all’arresto di quattro uomini e al sequestro di oltre tre chili di cocaina e 30.000 euro in contanti. La polizia, in un blitz deciso e accurato, ha interrotto un’attività di spaccio che minacciava la sicurezza del quartiere. Questa azione dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire legalità e tranquillità nella capitale.

Sorpresi in casa con oltre tre chili di cocaina e 30 mila euro in contanti. ROMA – Un laboratorio dello spaccio è stato smantellato dalla polizia nel quartiere di San Basilio, alla periferia della capitale. Gli agenti del distretto locale hanno fatto irruzione in un appartamento dove quattro uomini, di età compresa tra i 30 e i 77 anni, stavano confezionando sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione, due uomini erano intenti a preparare le dosi sul tavolo del salone, mentre un terzo era ai fornelli per cuocere cocaina in crack. Nella camera da letto, invece, il quarto uomo – il più anziano del gruppo e proprietario dell’appartamento – riposava, ignaro del blitz imminente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, blitz antidroga a San Basilio: arrestati quattro uomini

