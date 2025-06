Roma Baldanzi | Girone di ritorno straordinario Ranieri ci ha dato tranquillità

Roma si prepara a vivere un’estate intensa, tra vacanze e nuove sfide. Il girone di ritorno dei giallorossi è stato straordinario, con Ranieri che ha infuso serenità nel team. La stagione si conclude con entusiasmo, mentre i talenti come Tommaso Baldanzi brillano in campo internazionale. Il giovane azzurro, protagonista all’esordio contro la Romania, si racconta in un’intervista esclusiva a Idealista, rivelando sogni e ambizioni che alimentano il suo percorso di crescita.

Con la stagione da poco terminata, i giocatori della Roma cominceranno a godersi le proprie vacanze in attesa, a luglio, di tornare a lavorare sul campo sotto la guida del neo tecnico Gian Piero Gasperini. Le fatiche non sono però finite per tutti, con l’Europeo Under 21 che vede impegnato con l’Italia Tommaso Baldanzi, decisivo ieri con il gol vittoria all’esordio contro la Romania. Il classe 2002 ha rilasciato un’intervista a Idealista, dove ha fatto un bilancio generale dell’annata appena conclusa con il club. Queste le parole del trequartista giallorosso: “ È stata una stagione iniziata con qualche difficoltà, ma poi siamo riusciti nel girone di ritorno a fare qualcosa di straordinario grazie a mister Ranieri che ci ha dato la tranquillità giusta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Baldanzi: “Girone di ritorno straordinario, Ranieri ci ha dato tranquillità”

In questa notizia si parla di: roma - baldanzi - girone - ritorno

Parla Baldanzi: “Alla Roma mi sento migliorato, Ranieri? È stato bravissimo” - Baldanzi esprime la sua crescita alla Roma, elogiando il lavoro di Ranieri. Dopo la sconfitta con l’Atalanta, le speranze per la Champions si sono affievolite, ma l’obiettivo rimane.

Ore decisive per l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: è in corso a Firenze un incontro con Claudio Ranieri per arrivare all’intesa definitiva ? #cronachedispogliatoio #atalanta #roma #gasperini #ranieri Vai su Facebook

Baldanzi: “La mia casa ideale? Con una terrazza con vista su Roma”; Baldanzi: Ranieri ci ha dato tranquillità. Come coinquilino sceglierei Pisilli; BALDANZI: Girone di ritorno straordinario grazie alla tranquillità che ci ha dato Ranieri. Coinquilino? Sceglierei Pisilli.

Baldanzi: “Stagione difficile, ma Ranieri ci ha dato tranquillità” msn.com scrive: Tommaso Baldanzi è il protagonista nel sesto episodio della seconda stagione della rubrica “A casa dei campioni”, a cura di Idealista e in collaborazione con la Roma.