Roma al via l’era Gasperini | fissata la conferenza stampa di presentazione

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Gasperini in panchina. La conferenza stampa di presentazione è fissata, e il countdown per l’inizio dell’avventura giallorossa è ormai partito. Poco meno di un mese ci separa dal raduno di Trigoria, un momento atteso dai tifosi che sperano in rinforzi di qualità. L’attesa sarà colmata dalle novità di calciomercato, con il club già all’opera per rinforzare la rosa e soddisfare le ambizioni della città eterna.

Poco meno di un mese e poi inizierà ufficialmente l'avventura di Gasperini da tecnico della Roma. Nonostante le date non siano ancora state confermate, il raduno dei giallorossi dovrebbe essere fissato per il prossimo 10 luglio, quando la squadra si ritroverà a Trigoria agli ordini dell'allenatore piemontese. Un'attesa che sarà colmata dalle notizie di calciomercato, con il club capitolino già al lavoro per rinforzare la rosa e soddisfare così le richieste del Gasp. Settimana prossima la presentazione. Dall'inizio della nuova stagione, Gasperini avrà modo di capire meglio l'ambiente giallorosso, che per il momento ha solamente avuto modo di percepire al momento della firma sul contratto.

