Roma a volte ritornano | O’Riley per il post Paredes e derby di mercato per Ratiu

Al via una nuova settimana dove la speranza è quella di parlare solo di un unico grande tema: la costruzione della Roma della prossima stagione. Dopo l'ufficialità di Gasperini come nuovo allenatore e lo scampato pericolo circa un Ranieri che avrebbe potuto dividersi tra giallorossi e Nazionale, è tempo di mercato, per una squadra che va necessariamente rinforzata in più di un reparto. In attacco piace Krstovic, ma tutto dipenderà dal futuro di Dovbyk e Shomurodov, mentre a centrocampo potrebbe rivelarsi necessario almeno un innesto, vista la probabile partenza di Paredes. Bisognerà sicuramente aspettare luglio per avere ufficialità a riguardo, visto il Mondiale per Club alle porte, me le ultime da Il Messaggero vedono il classe '94 sempre più vicino al ritorno al Boca Juniors, che avrebbe presentato un'offerta di contratto molto vicina alle sue richieste.