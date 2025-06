Roma 12enne statunitense si perde al Colosseo | ritrovato dalla polizia locale

La madre, preoccupata, ha prontamente allertato la polizia locale che, con grande professionalità, ha avviato le ricerche. In breve tempo, il ragazzo è stato ritrovato e riunito con la famiglia, un lieto finale che ha rasserenato il cuore di tutti. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione ai più piccoli, specialmente in luoghi affollati come il cuore storico di Roma.

Il ragazzo si era allontanato dai genitori durante una visita turistica. Attimi di apprensione nel cuore della Capitale nella giornata di mercoledì 12 giugno, quando un ragazzo di 12 anni, in visita al Colosseo con la propria famiglia, si è perso tra la folla. Il giovane turista, proveniente dagli Stati Uniti, si era allontanato dai genitori durante la visita al Parco archeologico del Colosseo, perdendo l'orientamento. È stata la madre a lanciare l'allarme agli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno subito attivato le ricerche. Grazie a una foto del ragazzo, mostrata ai presenti e agli altri operatori in servizio, le pattuglie si sono concentrate nella zona in cui il minore era stato visto per l'ultima volta.

In questa notizia si parla di: colosseo - roma - polizia - locale

