Rogo a Isola Sacra Di Genesio Pagliuca | Convocare il Comitato per la sicurezza

Fiumicino, 12 giugno 2025 – La paura si fa ancora più concreta: dopo il devastante rogo dello scorso weekend, un nuovo incendio si è sviluppato in pieno giorno nel cuore di Isola Sacra, sollevando dubbi e preoccupazioni tra residenti e autorità. È giunto il momento di agire con decisione. Per questo, Genesio Pagliuca ha convocato urgentemente il comitato per la sicurezza, affinché si affrontino le cause e si garantisca la tutela della comunità.

Fiumicino, 12 giugno 2025- “Quanto temevamo si è puntualmente verificato. Dopo il rogo che nel pomeriggio di sabato 7 giugno ha colpito il cuore di Isola Sacra, tra le abitazioni, un nuovo incendio è divampato nella mattinata di ieri, mercoledì 11 giugno, in via Redipugl ia. Un episodio ancora più inquietante perché avvenuto in pieno giorno, durante un feriale, nel centro abitato e senza che siano ancora noti i motivi”. Così in un comunicato stampa Il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Non solo, durante l’operazione di spegnimento è esplosa una bombola d Gpl – aggiunge- abbandonata tra le sterpaglie, ferendo un operatore dei Vigili del Fuoco e intossicando un agente della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: rogo - isola - sacra - genesio

Rischio incendio a L’Isola dei Famosi, i naufraghi appiccano un rogo e Veronica Gentili è una furia - Un episodio di grande tensione ha colpito "L'Isola dei Famosi": alcuni naufraghi hanno quasi provocato un incendio utilizzando un accendino nascosto.

Rogo a Isola Sacra, Di Genesio Pagliuca: Convocare il Comitato per la sicurezza; Incendio Isola Sacra, Di Genesio Pagliuca: “Serve subito un distaccamento dei Vigili Del Fuoco”; Stop agli incendi all’Isola Sacra, il Sindaco faccia pulire i campi incolti.

Incendi a Fiumicino: vasti roghi bruciano Isola Sacra Secondo romatoday.it: Quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da questa mattina nel domare nella zona di Isola Sacra, a Fiumicino ...