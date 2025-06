RoccaFest a Tivoli

Preparati a vivere un weekend all'insegna della cultura e dell'arte: prende il via la 5ª edizione di RoccaFest, il festival delle arti sceniche che trasforma Tivoli in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 16 al 18 giugno 2025, il Complesso museale del Castello di Rocca Pia e le Scuderie Estensi ospiteranno spettacoli, performance e incontri unici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo dal vivo e non solo.

