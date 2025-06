Roberto Mancini rivuole l'Italia | Tornerei per vincere un Mondiale ho parlato con Gravina

Dopo un addio turbolento, Roberto Mancini si propone di tornare sulla panchina dell'Italia con l'obiettivo di conquistare il tanto desiderato Mondiale. La sua passione e determinazione sono inarrestabili, e con il supporto di Gravina, il sogno azzurro potrebbe riecheggiare di nuovo sul palcoscenico internazionale. Ma quali saranno i passi concreti per questa rinascita? Continua a leggere e scopri i dettagli di questa possibile svolta nel calcio italiano.

A due anni dall'improvviso e burrascoso addio all'Italia, Roberto Mancini si candida a tornare sulla panchina azzurra: "Per un allenatore non c'è cosa piĂą bella che guidare la Nazionale. Sento un debito con i tifosi: mi piacerebbe vincere un Mondiale. Con Gravina ci siamo giĂ visti, ci siamo parlati, il presidente sa che nella vita si fanno anche errori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roberto - mancini - italia - vincere

Roma, allenatore cercasi: la risposta di Roberto Mancini - ...Roma, alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati, spicca quello di Roberto Mancini.

Dagospia scrive così: "Ma davvero l'Italia del calcio deve affondare con padre Pioli o con il cavallo di ritorno Roberto Mancini che scappò dalla Nazionale un giorno di mezza estate per i petroldollari sauditi? Come dicono gli americani, "quando sei in difficoltà , Vai su Facebook

Roberto Mancini rivuole l’Italia: “Tornerei per vincere un Mondiale, ho parlato con Gravina”; Roberto Mancini torna in Nazionale? La mamma: «Mio figlio è un vincente ma ci vorrebbero delle scuse»; L'Italia con la Norvegia deve solo vincere, l'obiettivo è il Mondiale: Spalletti fra qualità modesta, rabbia e sfortuna.

Roberto Mancini rivuole l’Italia: “Tornerei per vincere un Mondiale, ho parlato con Gravina” Scrive fanpage.it: A due anni dall'improvviso e burrascoso addio all'Italia, Roberto Mancini si candida a tornare sulla panchina azzurra: "Per un allenatore non c'è ...