roberto benigni prende in giro vespa la gag a cinque minuti

News Tv. Un incontro tanto atteso quanto esilarante: Roberto Benigni è stato ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti su Rai 1 per presentare il suo nuovo libro "Il sogno", in uscita il 17 giugno per Einaudi. L'attore e regista ha trasformato l'intervista in una performance memorabile, mescolando riflessioni sull'Europa, la pace e il nazionalismo, con la sua inconfondibile ironia. Il momento clou? La gag finale ispirata al celebre contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi. Una prima volta carica di energia tra Benigni e Vespa.