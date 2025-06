Roberta Morise dea in bianco col pancione in bella vista svela il nome del bebè

Roberta Morise, radiosa e in bianco, sfoggia il suo pancione con eleganza e gioia, svelando il nome del suo secondo bebè in un gesto di pura dolcezza. Una dea moderna, che con sorriso contagioso e sguardo luminoso celebra l’amore e la vita in attesa di una nuova meraviglia. La felicità dei genitori si legge negli occhi, un momento magico che cattura il cuore di tutti.

Roberta Morise non poteva scegliere modo più glamour per mostrare il suo secondo pancione. È incinta del secondo figlio, frutto dell’amore con il marito Enrico Bartolini. I due sono felicissimi e lei, di bianco vestita, ha pubblicato una dolce lettera, svelando il nome del nascituro. Roberta Morise è incinta. Una dea che, con un look total white, si è mostrata raggiante. Sorriso pieno e guardo luminoso, con le mani poggiate sul ventre che accudisce una vita che sarà. È semplicemente meravigliosa negli scatti pubblicati, che offrono ai suoi fan un po’ di informazioni. Prima di tutto, però, danno la chance a tantissimi di lasciarle un cuore (più di 5mila) e un commento affettuoso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Roberta Morise dea in bianco col pancione in bella vista, svela il nome del bebè

