Robert Eggers & Willem Dafoe | Un Canto di Natale Totalmente Nuovo?

Un nuovo e sorprendente progetto sta prendendo forma: Robert Eggers, il visionario dietro Nosferatu, e Willem Dafoe preparano un'interpretazione rivoluzionaria di Un Canto di Natale. Questa versione inedita promette di rinnovare il classico di Dickens, offrendo un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente. Rimanete sintonizzati per scoprire i dettagli di questa affascinante collaborazione che sta già facendo parlare il mondo del cinema.

