Robert Eggers al lavoro su un nuovo adattamento di Canto di Natale con Willem Dafoe

Il Natale si tinge di mistero e spirito innovativo grazie a Robert Eggers e Willem Dafoe, pronti a reinventare il classico "Canto di Natale" di Dickens. La loro collaborazione, ancora avvolta nel segreto, promette di portare una nuova luce su questa storia senza tempo, unendo l’estro visionario di Eggers alla intensa recitazione di Dafoe. L’attesa cresce: il futuro natalizio potrebbe riservarci sorprese straordinarie, lasciando il pubblico senza fiato.

Il Natale Futuro aleggia tra Robert Eggers e Willem Dafoe. I due stanno pensando di riunirsi per un nuovo adattamento di " Canto di Natale " di Charles Dickens alla Warner Bros. Sebbene al momento non sia stato ancora annunciato alcun attore per il progetto in questa fase iniziale, persone a conoscenza dello sviluppo hanno notato il lungo rapporto di lavoro di Eggers e la sua simpatia per Dafoe. Non ci sarebbe nessuna sorpresa quindi se la star di Nosferatu fosse inclusa nel progetto nel prossimo futuro. I due hanno lavorato insieme per la prima volta nella commedia nera di mare The Lighthouse della A24 e Dafoe è tornato per ruoli secondari nei due successivi film in costume di Eggers per la Focus Features, la casa di produzione specializzata della Universal, The Northman e Nosferatu.