Rivoluzione tra i pali | il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare

A partire da mercoledì 11 giugno 2025, con il calcio d’inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia, entrerà in vigore una rivoluzione tra i pali: il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare il pallone. Questa nuova norma, approvata dall’IFAB, cambierà radicalmente le strategie di gioco e la velocità delle ripartenze. Un cambiamento che promette di rendere il calcio più dinamico e imprevedibile: scopriamolo insieme!

A partire da mercoledì 11 giugno 2025, con il calcio d’inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia (in occasione della partita Slovacchia-Spagna ndr), entra ufficialmente in vigore una nuova norma destinata a trasformare il gioco del portiere nelle competizioni Uefa 8 secondi per giocare il pallone. La nuova direttiva, approvata lo scorso 1° marzo dall’Ifab (l’organismo che regola le leggi del calcio), modifica la Regola 12.2. D’ora in poi, un portiere potrà trattenere il pallone tra le mani per un massimo di 8 secondi. Se supera questo limite, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rivoluzione tra i pali: il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare

In questa notizia si parla di: portiere - secondi - rivoluzione - pali

La Juventus accelera sul mercato e mette nel mirino una mini rivoluzione per Tudor I nomi dei giocatori accostati alla Juve, uno per ogni reparto del campo e che hanno fatto gioire tanti fantallenatori in questa stagione Vai su Facebook

Rivoluzione tra i pali: il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare; All'Arechi Tavsan tiene a galla il Cavalluccio, il Cesena torna da Salerno con un punto; Da Seculin a Ujkaj, la rivoluzione tra i pali del Trapani.

Rivoluzione tra i pali: il portiere avrà solo 8 secondi per rinviare Secondo ilnapolista.it: Dal 11 giugno 2025, il portiere avrà 8 secondi per rinviare, pena calcio d’angolo.