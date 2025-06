Riva piazza il record italiano del miglio alla Diamond League | Un onore superare Genny Di Napoli

Federico Riva conquista il record italiano del miglio alla Diamond League, un traguardo che onora la sua dedizione e il talento degli atleti italiani. Superare Genny Di Napoli, leggenda dello sprint azzurro, rende questo risultato ancora più emozionante e significativo. La vittoria di Riva non è solo un dato statistico, ma un simbolo di passione e determinazione. Continua a leggere per scoprire come questa impresa cambierà il panorama dell’atletica italiana.

Federico Riva ha siglato il nuovo record italiano del miglio in occasione della sesta tappa della Diamond League: l’azzurro ha abbassato di un paio di secondi lo storico primato timbrato da Gennaro Di Napoli 33 anni fa a San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arriva uno strepitoso record da parte di Federico Riva nella tappa di Oslo in Diamond League nel miglio. Il mezzofondista Azzurro termina una gara velocissima -dove quasi tutti i partecipanti hanno messo a referto i primati nazionali- in 3'49"72. Il primo italiano Vai su Facebook

