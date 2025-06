Ritrovata priva di vita dopo settimane di ricerche | salma liberata sabato i funerali

Una triste notizia scuote Ceglie Messapica: dopo settimane di ricerche, la salma di Gina Monaco è stata finalmente restituita alla famiglia, che si prepara a celebrare i funerali venerdì prossimo. In un momento di grande dolore, la comunità si stringe intorno ai familiari di questa amata donna di 59 anni, trovata senza vita in un boschetto. La perdita di Gina lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e apprezzavano.

CEGLIE MESSAPICA – La salma è stata restituita alla famiglia. Venerdì prossimo (13 giugno), si svolgeranno i funerali di Maria Luigia (per tutti Gina) Monaco, la 59enne di Ceglie Messapica che lo scorso 8 maggio è stata ritrovata priva di vita in un boschetto in contrada Tratturo Moretto, nelle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it