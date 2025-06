ritorno a las sabinas trame puntate dal 16 al 20 giugno della soap di rai uno

Se siete appassionati di soap ricche di emozioni e colpi di scena, non potete perdere "Ritorno a Las Sabinas" su Rai Uno! La coinvolgente trama di questa telenovela spagnola ci accompagnerà tutta l’estate, offrendo momenti di suspense e romanticismo. Cosa succederà negli episodi dal 16 al 20 giugno? Scopriamolo insieme e lasciamoci catturare dalle avventure dei nostri protagonisti.

Mentre Esther e Miguel si preparano a trascorrere la loro luna di miele a New York, Gracia viene chiamata da un creditore di suo marito Anton. Paca nel frattempo inizia a pensare sempre di più a Paloma, e accortasi di essere sempre più attratta da lei, decide di invitarla a cena.