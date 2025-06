Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 13 giugno | Miguel e Esther prendono una decisione che sconvolge tutti

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena in "Ritorno a Las Sabinas"! Il 13 giugno, Miguel ed Esther sorprendono tutti con una decisione che cambierà le sorti delle loro vite, sfuggendo alle pressioni familiari e alle intromissioni di Paca. Non perdete questa puntata, in onda alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove il destino dei protagonisti si intreccia in modo inaspettato.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Per sfuggire alle continue intromissioni di Paca e alle tensioni familiari, Miguel ed Esther prendono una decisione inaspettata Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 13 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Paca si lascia andare alle emozioni e rievoca la figura di Laura, madre scomparsa di Gracia e Paloma. Nell'episodio precedente Paca si intromette continuamente nei preparativi delle nozze tra Esther e Miguel e questo la porta a scontrarsi con sua figlia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 13 giugno: Miguel e Esther prendono una decisione che sconvolge tutti

