Ritardi e disagi per i passeggeri del volo Bari-Tirana oltre 4 ore di attesa in aereoporto

Mercoledì 11 giugno, i passeggeri di Bari e Tirana hanno vissuto un’esperienza da dimenticare: oltre 4 ore di ritardo in aeroporto hanno trasformato un breve viaggio di circa 30-40 minuti in un'odissea. I voli W45041 e W45042 della compagnia Wizzair hanno causato disagi e frustrazione, lasciando molti a bordo in attesa di chiarimenti. Una giornata che ha messo in luce i problemi di gestione dei voli e l’importanza di garantire servizi affidabili ai viaggiatori.

Mercoledì 11 giugno è stata una giornata da dimenticare per molti passeggeri di Bari e Tirana che avrebbero dovuto raggiungere le due destinazioni in aereo con un viaggio molto breve, la cui durata svaria tra i 30 e i 40 minuti. Invece i voli W45041 e W45042 della compagnia Wizzair hanno.

