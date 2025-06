Rissa e bastonate in piazza a Milano | nove persone nei guai tra loro anche una 15enne

Una notte di tensioni e violenza scuote il cuore di Milano: nove persone, tra cui una quindicenne, sono state denunciate per rissa e aggressioni in piazza Anita Garibaldi. Dopo un acceso scontro, la chiamata al 112 ha portato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo fine al caos e avviato le procedure per fare luce sull’accaduto. La sicurezza urbana torna al centro dell’attenzione, ricordandoci quanto sia fondamentale preservare la pace nelle nostre piazze.

Prima la rissa e le botte in piazza nel cuore della notte, poi la chiamata al 112 e l'intervento della polizia le denunce e le manette. Nove persone sono state denunciate per rissa dopo essersi affrontate bastonate in piazza Anita Garibaldi a Milano (zona Baggio) nella notte tra mercoledì e.

