Rissa al parco finisce a coltellate gli aggressori sono quattro minorenni di 15 e 17 anni Feriti un 23enne e uno della baby gang

Una notte di violenza scuote Limena, dove una rissa tra minorenni si è trasformata in un dramma con coltellate e feriti. Quattro giovani di 15 e 17 anni coinvolti, un uomo di 23 anni e un membro di una baby gang rimasti feriti. La scoperta dei responsabili porta alla luce un episodio inquietante che richiede attenzione e intervento immediato. La comunità ora si chiede come prevenire simili violenze e garantire la sicurezza di tutti.

LIMENA (PADOVA) - Sono stati identificati e denunciati i protagonisti della violenta rissa finita in accoltellamento avvenuta alla mezzanotte tra sabato 10 e domenica 11 maggio al parco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rissa al parco finisce a coltellate, gli aggressori sono quattro minorenni di 15 e 17 anni. Feriti un 23enne e uno della baby gang

