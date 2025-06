Rischio esplosione al Politecnico di Milano evacuato l’edificio

In un'operazione tempestiva e cauta, i vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo presso il Politecnico di Milano in via Mancinelli 7, dove si è verificata una potenziale esplosione nel laboratorio di chimica. La rottura di un frigorifero contenente sali di diazonio, altamente instabili, ha portato all’evacuazione immediata del personale. Le autorità sono al lavoro per garantire la sicurezza e prevenire eventuali rischi: la situazione è sotto controllo.

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo presso il Politecnico di Milano nella sede di via Mancinelli 7 all’interno del Laboratorio di chimica. La rottura di un frigo con all’interno circa cinque grammi di sali di diazonio potrebbe provocare una deflagrazione. I locali con il personale addetto sono già stati evacuati permettendo la messa in sicurezza dell’area. Sul posto oltre al personale del Nucleo NBCR del Comando di Milano anche gli artificieri della compagnia dei carabinieri. Intorno alle 16.40 sono iniziate le operazioni di bonifica del frigo a cui seguirà il brillamento da parte degli artificieri dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rischio esplosione al Politecnico di Milano, evacuato l’edificio

In questa notizia si parla di: milano - rischio - esplosione - politecnico

Temporali, grandine e rischio nubifragi: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove - Inizio settimana soleggiato per Milano e la Lombardia, ma il bel tempo non durerà. Nuvole minacciose si avvicinano, pronti a portare temporali, grandinate e nubifragi, con un calo delle temperature.

Rischio esplosione al Politecnico di Milano: evacuato il laboratorio di Chimica; Milano, fiamme nel laboratorio del Politecnico: Rischio esplosione; Milano, rischio esplosione al Politecnico: evacuato il laboratorio di chimica.

Milano, fiamme nel laboratorio del Politecnico: "Rischio esplosione" Si legge su msn.com: I vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio, divampato all'interno del laboratorio di chimica in via Mancinelli.