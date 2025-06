Rischio esplosione al Politecnico di Milano | evacuato il laboratorio di Chimica

Allerta al Politecnico di Milano: un laboratorio di chimica è stato evacuato a causa di un potenziale rischio di esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione, dopo che si è verificata la rottura di un frigorifero contenente sali di diazonio, sostanze altamente instabili. La situazione è sotto controllo, ma l'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei laboratori universitari. Continua a leggere.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nella sede del Politecnico, che si trova in via Mancinelli al civico 7, precisamente all'interno del laboratorio di Chimica perché si sarebbe rotto un frigorifero che all'interno aveva circa cinque grammi di sali di diazonio, cioè composti organici di tipo salino, che potrebbero provocare una deflagrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: politecnico - milano - laboratorio - chimica

