riqualificazione stazione previsto un investimento che sfiora i 900mila euro

Riqualificazione dell'area della stazione di Poggibonsi. Interventi da parte di Rete Ferroviaria Italiana che interesseranno più di un settore, dal sottopasso alla pensilina fino ai bagni, per un investimento totale di circa 900mila euro. Per cominciare, il via ai lavori al sottopasso pedonale che unisce l'atrio della stazione con il Parco Urbano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: cantiere avviato in questi giorni con riduzione e chiusura parziale del percorso di collegamento. A seguire, le maestranze incaricate si dedicheranno ai lavori alla pensilina all'altezza dei marciapiedi ai binari. Altro capitolo, ultimo ma non meno rilevante degli altri due, la funzionalità dei bagni all'interno della superficie della stazione.