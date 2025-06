Riqualificazione dello stadio Novi partiti i lavori

si traduce in un impianto più moderno, funzionale e accogliente. Questo intervento non solo valorizza il patrimonio sportivo locale, ma rafforza anche il senso di appartenenza e passione della comunità angrese. La riqualificazione dello stadio “Pasquale Novi” rappresenta un investimento nel futuro, per offrire a tifosi e cittadini un luogo di incontro all’altezza delle aspettative. Un passo importante verso uno sport più vivo e coinvolgente, che...

Partiti ieri gli interventi di riqualificazione dello stadio “Pasquale Novi” ad Angri. Nuova curva per i tifosi grigiorossi. Settore ospiti dedicato. Manutenzione dei servizi. "È un passo concreto che dà nuova dignità alla casa del calcio angrese. Un impegno preso con la città e con i tifosi, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Riqualificazione dello stadio "Novi", partiti i lavori

In questa notizia si parla di: riqualificazione - stadio - novi - partiti

La gestione dello stadio Colavolpe torna al Comune. Presto la riqualificazione: tutti i lavori - Il Comune di Terracina riprende la gestione dello stadio Colavolpe e dell'impianto San Martino B, dopo la revoca della delibera commissariale del 15 maggio 2023.

Si apre il cantiere: primi interventi su curva e ospiti Angri. Dopo anni di attese, promesse e progetti più volte rimaneggiati, è finalmente arrivato il momento del taglio del nastro per il cantiere destinato alla riqualificazione dello stadio “Pasquale Novi”. La ditta ap Vai su Facebook

Riqualificazione dello stadio Novi, partiti i lavori; Angri. Partiti i lavori per lo stadio Pasquale Novi (video); Angri, al via i lavori di riqualificazione dello stadio Pasquale Novi.

Nuovo stadio: partiti i lavori al centro sportivo Si legge su primamonza.it: Sono partiti ufficialmente la scorsa settimana i lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale ...