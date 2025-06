Ripristinato il senso unico in via Sferracavallo | Così migliorerà la viabilità

Grazie alla recente approvazione del senso unico in via Sferracavallo, si attende un miglioramento significativo della viabilità e della qualità di vita dei residenti. "Porgo il mio apprezzamento", ha affermato il consigliere Leopoldo Piampiano, sottolineando come questa misura risponda alle esigenze della comunità. Nei mesi scorsi, numerose richieste da parte dei cittadini avevano evidenziato l’urgenza di interventi concreti per alleviare il traffico e garantire maggiore sicurezza.

