Riposto al via le Ztl serali nel centro storico e a Torre Archirafi

Riposto e Torre Archirafi tornano a vivere le serate con nuove energie: da stasera e fino al 28 settembre, le ZTL serali trasformeranno il centro storico e il borgo marinaro, promuovendo una migliore qualità di vita e un’atmosfera più tranquilla. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale, rendendo le passeggiate serali più piacevoli e sicure per residenti e visitatori. Vi invitiamo a scoprire come queste novità arricchiranno le vostre serate.

A partire da questa sera e fino al 28 settembre, Riposto e Torre Archirafi cambiano volto nelle ore serali. Entra infatti in vigore l'ordinanza che istituisce le zone a traffico limitato (Ztl) in alcune aree del centro storico e del borgo marinaro, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità.

