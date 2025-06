Riorganizzazione nelle Rsa salernitane | Rosanova Flaica Cub provinciale denuncia demansionamento e rischi sanitari

Nelle RSA salernitane, una riorganizzazione delle funzioni sta sollevando preoccupazioni tra operatori e pazienti, denunciata dalla Flaica Cub Sanità. Gerardo Rosanova, portavoce dell’organizzazione, evidenzia rischi di demansionamento e criticità sanitarie che potrebbero compromettere la qualità dell’assistenza. La situazione richiede un’attenzione immediata per garantire dignità e sicurezza in queste strutture fondamentali per la comunità.

Nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della provincia di Salerno si starebbe verificando una riorganizzazione delle funzioni che, secondo la Flaica Cub Sanità Salerno, sta generando gravi criticità sia per i pazienti che per i lavoratori. A lanciare l'allarme è Gerardo Rosanova.

