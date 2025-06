rioni pugilli e giotti nuovi abiti pronti a sfilare

Foligno si prepara a un appuntamento imperdibile con la Quintana, tra tradizione e innovazione. I Rioni Pugilli e Giotti sono pronti a far sfilare i loro nuovi abiti d’epoca, simbolo di storia e creatività. Venerdì, il maestoso corteo storico incendierà gli animi, regalando uno spettacolo unico nel suo genere. La Quintana rinnova il suo fascino: scopriamo insieme le novità che renderanno questa edizione indimenticabile.

FOLIGNO - Sarà una settimana ricca di novità per la Quintana di Foligno. Venerdì è atteso il maestoso corteo storico della Quintana, un'occasione nella quale i Rioni potranno sfoggiare nuovi abiti d'epoca. Nei giorni scorsi ha presentato una novità il Rione Pugilli, che ha rinnovato l'abito della Prima Dama, una creazione firmata da Daniele Gelsi. Si tratta di un abito ispirato alla figura della marchesa Brigida Spinola Doria di Rubens. Il vestito si distingue per la sua sobrietà ricercata. Il velluto nero, sontuoso e severo, è animato da disegni geometrici in rilievo ed esaltato da 96 spille-gioiello montate su tutta la superficie del vestito e sulla collana.