Rinuncia al titolo estero solo per i corsi di sostegno | si resta in GPS con riserva

Se sei docente e desideri iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, la rinuncia al riconoscimento del titolo estero, da effettuarsi entro il 25 giugno 2025, rappresenta una scelta strategica. Questa procedura, esclusiva per chi mira a mantenere aperte tutte le opportunità lavorative, non comporta la cancellazione dalle GPS né limita la possibilità di ricevere supplenze. Una decisione tecnica, flessibile e temporanea, per garantire maggiore libertà nel percorso di carriera.

La rinuncia al riconoscimento del titolo estero, da effettuare entro il 25 giugno 2025, è necessaria solo per iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno. Non comporta la cancellazione dalle GPS né limita la possibilità di ricevere supplenze. Una scelta tecnica, non definitiva, utile a mantenere aperte più strade per l’insegnamento Rinuncia vincolata all’iscrizione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: rinuncia - titolo - estero - sostegno

Rinuncia riconoscimento titolo estero entro il 25 giugno vale solo per iscrizione a sostegno Indire/Università . Si rimane in GPS con riserva e si possono avere supplenze

Corsi INDIRE sul sostegno per chi ha titolo estero: il Ministero chiarisce le modalità di rinuncia al riconoscimento, Nota Scrive ticonsiglio.com: Il Ministero dell'istruzione ha fornito i chiarimenti su come effettuare la rinuncia al riconoscimento del titolo estero per accedere ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno.