Rinnovo Tudor il croato è ormai pronto a prolungare con la Juventus! Scadenza e opzione tutti i dettagli del nuovo accordo

Igor Tudor si avvicina ufficialmente al rinnovo con la Juventus, consolidando il suo ruolo di guida tecnica dei bianconeri. Con la scadenza imminente e un’opzione già sulla tavola, tutti i dettagli del nuovo accordo stanno prendendo forma, promettendo continuità e ambizioni future. La strategia dell’allenatore croato si intreccia con i piani della società , pronti a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di successo della Juventus.

con i bianconeri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Igor Tudor, l'allenatore che la Juventus ha scelto per l'immediato presente ma anche e soprattutto per il suo futuro. Secondo quanto si apprende il tecnico croato è ormai pronto a rinnovare il suo attuale accordo attualmente in scadenza nel 2026 fino al 2027 con opzione per una stagione successiva. Per l'ex Marsiglia anche la garanzia di ampliare lo staff oltre a un mercato con rinforzi mirati.