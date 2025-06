Rinnovo Savona Juve dal settore giovanile alla firma fino al 2030 | il club bianconero celebra sui social il prolungamento del terzino – VIDEO

La Juventus rinnova il futuro: Savona, talento del settore giovanile, si lega ai bianconeri fino al 2030. Il club celebra questa importante tappa con un emozionante video sui social, sottolineando l’impegno verso i giovani e la crescita del proprio vivaio. Con questa firma, la Juve rafforza il suo progetto di valorizzazione dei talenti e guarda con fiducia alle prossime sfide. La storia di Savona continua, e il suo percorso è solo all’inizio.

Rinnovo Savona Juve, il club celebra così la firma sui canali social: il VIDEO pubblicato dopo l'annuncio del prolungamento di contratto. Savona e la Juventus ancora insieme fino al 2030. Il club bianconero ha blindato il terzino con un nuovo contratto, annunciato oggi attraverso i propri canali ufficiali. Sui social è stato pubblicato anche un video che celebra il percorso in bianconero del calciatore.

Savona Juventus: summit nei prossimi giorni per entrare nel vivo della questione rinnovo. Due club lo monitorano per il futuro - Savona Juventus si preparano a un summit nei prossimi giorni per approfondire la questione rinnovo contrattuale.

