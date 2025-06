Rinforzi di polizia il Sap | Rimini esclusa dal potenziamento solo un palliativo estivo per luglio e agosto

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Rimini esprime delusione per l'esclusione dal potenziamento permanente delle forze dell’ordine, limitandosi a un intervento estivo. Una decisione che lascia i cittadini e gli agenti senza la sicurezza stabile di cui avrebbero bisogno. Quanto tempo ancora si dovrà attendere per vedere risposte concrete? La speranza è che questa situazione trovi presto una soluzione duratura e efficace.

La segreteria provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) di Rimini esprime forte delusione e contrarietà rispetto all’ennesimo piano di potenziamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza "che non prevede l’assegnazione di nuovi agenti in via permanente alla provincia di Rimini". 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rinforzi di polizia, il Sap: "Rimini esclusa dal potenziamento, solo un palliativo estivo per luglio e agosto"

