Rinasce il Villino Giacomo Puccini Conclusi i restauri agli esterni Visite all’ultima residenza del Maestro

Il Villino Giacomo Puccini, cuore pulsante della vita e dell’ispirazione del compositore, torna a splendere con i restauri completati sugli esterni. Situato in viale Buonarroti, tra la pineta di ponente e la passeggiata, questo storico edificio ha visto nascere le note di "Turandot" e gli incontri più intensi del maestro. Ora, con i lavori conclusi e i ponteggi smontati, è pronto ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati. Un’occasione imperdibile per riscoprire un pezzo di storia musicale italiana.

Conclusi i lavori di restauro degli esterni del Villino di Giacomo Puccini, lo storico edificio edificato fra 1918 e 1920 in viale Buonarroti, a pochi passi dalla pineta di ponente e dalla passeggiata dove Puccini abitò stabilmente dal 1921 e dove compose la Turandot. Qui accolse le ultime visite di amici e colleghi fra cui Arturo Toscanini, prima di partire per l’ultimo viaggio a Bruxelles. Nei giorni scorsi sono stato smontati i ponteggi rivelando con una ritrovata luce la preziosa facciata progettata dall’architetto Vincenzo Pilotti caratterizzata da un impianto polimaterico in pietra e mattoni, balaustre travature e mensole in legno scolpito e numerosi elementi decorativi fra cui spiccano le formelle in gres porcellanato di Galileo Chini. 🔗 Leggi su Lanazione.it