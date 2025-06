Rifugiati nel mondo | 122 milioni di sfollati secondo l' ONU

Nel mondo, 122 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa di guerra, violenza e persecuzioni, un numero definito "insostenibile" dalle Nazioni Unite. Questi sfollati testimoniano le crisi umanitarie che continuano a colpire milioni di vite. Tra speranza e sfide, molti siriani stanno tornando alle proprie case dopo il cambiamento di scenario politico. Ma la strada verso la pace e la stabilità rimane lunga e complessa.

Circa 122,1 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a lasciare le proprie case alla fine di aprile. Lo hanno dichiarato le Nazioni Unite, definendo la cifra "insostenibile". Il numero di sfollati a causa di guerra, violenza e persecuzioni ha raggiunto il record di 123,2 milioni alla fine del 2024, ma da allora è leggermente diminuito. Un gran numero di siriani è riuscito a tornare alle proprie case dopo il rovesciamento del presidente Bashar al-Assad, ha dichiarato l'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel suo rapporto annuale. Secondo il rapporto annuale Global Trends dell'Unhcr, alla fine di aprile 2025 c'erano 122,1 milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case, rispetto ai 120 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso, il che rappresenta un decennio di aumenti annuali del numero di rifugiati e di altre persone in fuga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net