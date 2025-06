Riforma separazione carriere magistrati | Commissione Senato sconvocata da Balboni

La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, al centro di accese discussioni e attese, ha subito un nuovo colpo di scena: la Commissione Affari Costituzionali del Senato, guidata da Alberto Balboni, ha deciso di sconvocarla, rendendo ancora più incerto il percorso legislativo. Anche ricorrendo alla tecnica del 'canguro', l'iter sembra complicarsi, lasciando dubbi e aspettative tutte rivolte alle prossime mosse politiche. La questione rimane aperta e ancora tutta da definire.

Il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni (FdI), ha preso atto, nella seduta di ieri sera, che non si sarebbe fatto comunque in tempo a chiudere l'esame della riforma per la separazione delle carriere dei magistrati entro il 18 giugno (data definita "immodificabile" in cui il provvedimento è atteso in Aula) e pertanto oggi ha deciso di sconvocare la Commissione. Anche ricorrendo alla tecnica del 'canguro', ha osservato, non si sarebbe fatto in tempo a terminare l'esame degli emendamenti. Così si è deciso di chiudere il lavoro in commissione senza dare il mandato al relatore a riferire in Aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riforma separazione carriere magistrati: Commissione Senato sconvocata da Balboni

