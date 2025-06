Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Botticelli un residente | L' inciviltà continua

Un residente di Pescara denuncia un triste scenario in via Botticelli, dove l’inciviltà persiste. Nonostante i cestini per le deiezioni canine, alcuni individui continuano ad abbandonare rifiuti sul marciapiede, creando una discarica improvvisata. Un gesto che danneggia l’ambiente e il decoro della nostra città. È ora di sensibilizzare tutti e responsabilizzarsi per preservare la bellezza di Pescara, perché la civiltà parte da ciascuno di noi.

«Purtroppo continua l'abbandono incontrollato dei riufiuti, da parte di qualche "cittadino" davvero molto poco civile». È quanto ci scrive un cittadino segnalando come intorno a una cestino per le deiezioni canine in via Botticelli a Pescara si sia formata una piccola discarica di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Botticelli, un residente: "L'inciviltà continua"

Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Botticelli, un residente: L'inciviltà continua :: Segnalazione a Pescara; Traffico di rifiuti speciali nel Sud: arrestati 9 imprenditori. Business da un milione di euro.

Rifiuti abbandonati, in 16 mesi oltre 337.000 euro di sanzioni in Trentino Come scrive rainews.it: Rilevanti i costi ambientali ed economici, considerato che il costo di recupero dei materiali abbandonati è a carico della collettività ...