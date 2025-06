Rientra l' allarme bomba | l' ordigno ritrovato in spiaggia era solo il filtro di una nave

Riesplode il sollievo a Marina di Ravenna: l’allarme bomba, che aveva scosso la spiaggia lunedì, si è rivelato infondato. L'oggetto sospetto, infatti, si è scoperto essere semplicemente il filtro di una nave, e non un ordigno esplosivo. Un'ombra di paura rapidamente dissipata, lasciando spazio a un clima di calma e sicurezza. Sul posto sono dunque...

Nessuna bomba, solo il filtro di una nave. Si tira un sospiro di sollievo sulla spiaggia di Marina di Ravenna dove, lunedì, un bagnino aveva lanciato l'allarme per un presunto ordigno nel litorale nei pressi del bagno Ulisse, non distante dalla diga foranea di Marina. Sul posto sono dunque. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rientra l'allarme bomba: l'ordigno ritrovato in spiaggia era solo il filtro di una nave

