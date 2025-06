Riecco il famigerato asteroide YR4 | adesso crescono le possibilità che possa colpire la Luna e c’è una data

L’asteroide YR4, noto per la sua reputazione da “famigerato”, torna a far parlare di sé: nuove osservazioni indicano che il rischio di un impatto sulla Luna è in aumento, aprendo scenari ancora più inquietanti. Dopo aver evitato il peggio con la Terra, ora l’attenzione si sposta sulla nostra Luna, protagonista di un possibile evento che potrebbe cambiare il destino del nostro satellite naturale. Ma cosa significa tutto questo?

Lo scorso inverno ne abbiamo parlato in un lungo e largo relativamente a una possibile (futura) collisione con la Terra. Poi, quando il pericolo è stato scampato, l’interesse sull’ asteroide YR4 si è affievolito. Anche se, a essere minacciata, era la Luna. Adesso, però, torna al centro dell’attenzione. Grazie a nuove osservazioni, si è giunti alla conclusione che la minaccia al nostro satellite è sempre più corposa. Di più, l’eventualità di un impatto, anche se non certa, è aumentata in modo significativo. Con una data da segnare in calendario: il 22 dicembre 2032. Scoperto il 27 dicembre 2024 in Cile, grazie al telescopio ATLAS, 2024 YR4 ha inizialmente fatto temere il peggio: le prime stime suggerivano una probabilità del 3,1% di colpire la Terra, un dato insolito per un oggetto celeste potenzialmente così distruttivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Riecco il famigerato asteroide YR4: adesso crescono le possibilità che possa colpire la Luna (e c’è una data)

