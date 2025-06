Riduzione del servizio al punto prelievi di Badia al Pino | un attacco alla sanità territoriale che non possiamo accettare

La riduzione del servizio al punto prelievi di Badia al Pino rappresenta un duro colpo alla sanità territoriale, minando l'accesso ai servizi fondamentali per i cittadini. È un attacco che non possiamo accettare e che mette a rischio la salute e il benessere della comunità. L’Amministrazione Comunale si schiera con fermezza contro questa decisione, chiedendo un ripensamento immediato e la tutela della salute pubblica.

Arezzo, 12 giugno 2025 – L’Amministrazione Comunale esprime con forza tutta la propria contrarietà alla decisione di chiudere, seppur momentaneamente, uno dei box del punto prelievi della Casa della Salute di Badia al Pino. Un atto che, pur non rappresentando la chiusura totale del servizio, costituisce comunque un grave disagio per la struttura, per il territorio e soprattutto per i cittadini. In un contesto già fortemente penalizzato da liste d’attesa sempre più lunghe e disservizi cronici, la riduzione anche solo parziale del servizio rappresenta un grave peggioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it