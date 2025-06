Riciclaggio per 20 milioni Due arrestati

Un maxi sequestro da 5 milioni di euro, e due arresti, scuote il mondo dell’imprenditoria italiana. La Guardia di Finanza di Cremona smaschera un giro di riciclaggio da 20 milioni di euro, coinvolgendo aziende fittizie e sospetti di frode fiscale. Un’indagine che evidenzia come anche nel tessuto imprenditoriale locale possano nascondersi operazioni illecite. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che mette in luce le sfide della lotta all’evasione e alla criminalità finanziaria.

Cinque milioni di euro in beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cremona a un imprenditore edile bresciano e arresti domiciliari per lo stesso e un italiano residente in Austria, con l’accusa di riciclaggio, frode fiscale e mancato pagamento di imposte. L’operazione delle fiamme gialle è partita dal Cremasco, dalla scoperta di sedi di alcune ditte intestate all’arrestato che erano inesistenti. Nell’ambito di indagini istruite dalla Procura della Repubblica di Bolzano è stato ordinato il sequestro preventivo, a carico di otto società di capitali e quattro persone fisiche, di 15 immobili, sette rapporti finanziari, quote societarie e denaro contante, per un valore complessivo pari ad oltre 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riciclaggio per 20 milioni. Due arrestati

In questa notizia si parla di: riciclaggio - milioni - arrestati - istruite

Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya - Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya.

Nell’ambito di indagini istruite dalla Procura della Repubblica di Bolzano, il Gruppo di Cremona ha disvelato un sistema di riciclaggio di denaro per 20 milioni di euro. Posti agli arresti domiciliari due soggetti. Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro - https:// Vai su Facebook

Riciclaggio per 20 milioni. Due arrestati; Guardia di Finanza, riciclaggio per 20 milioni: arrestati un italiano residente in Austria e un imprenditore bresciano e sequestrati beni per 5 milioni. Le indagini partite da accertamenti a Cremona; Riciclaggio per 20 milioni di euro: arrestato imprenditore edile bresciano.

Riciclaggio, due arresti e 5 milioni sequestrati dopo un'indagine della procura di Bolzano Scrive rainews.it: È stato eseguito anche il sequestro preventivo, a carico di 8 società di capitali e 4 persone fisiche, di 15 immobili, 7 ...