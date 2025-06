Ricettazione e maltrattamento di animali a Castel Volturno cane lasciato senza viveri | nei guai due uomini

A Castel Volturno, due uomini sono finiti nei guai per maltrattamenti e ricettazione di un cane lasciato senza cibo, ma grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, un animale è stato salvato e la loro vicenda si conclude con un arresto. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di tutelare i nostri amici a quattro zampe e di contrastare ogni forma di crudeltà. La lotta contro questi reati continua, garantendo sicurezza e rispetto per tutti gli esseri viventi.

Un arresto e un animale salvato a Caserta: operazione della Polizia di Stato per maltrattamenti e ricettazione.

