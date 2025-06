Ricercato per spaccio di droga arrestato dalla Polizia di Stato

Un'operazione chiave della Polizia di Stato di Caserta ha portato all'arresto di un 57enne condannato per spaccio di droga, commesso nel 2021 a Maddaloni. Dopo accurate indagini e un’attenta missione, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato ad Arienzo in ottemperanza a una sentenza di oltre cinque anni di reclusione emessa dalla Corte di Appello di Napoli. La lotta contro il crimine continua: la legge si fa rispettare.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 57enne, per una condanna a oltre 5 anni di reclusione, per spaccio di stupefacenti, commesso nell’estate del 2021 a Maddaloni. Poliziotti della  Squadra Mobile, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, hanno rintracciato l’uomo ad Arienzo. Le indagini hanno accertato il coinvolgimento dell’uomo nel “delivery della droga”, in particolare cocaina, hashish, marijuana e crack, venduti attraverso prenotazioni fatte tramite applicazioni di messaggistica istantanea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ricercato per spaccio di droga, arrestato dalla Polizia di Stato

In questa notizia si parla di: spaccio - arrestato - stato - ricercato

Perquisizione domiciliare, giovane arrestato per spaccio e poi rimesso in libertĂ - Una perquisizione domiciliare ha portato all'arresto di un giovane di 25 anni a Brindisi, accusato di spaccio di hashish e marijuana.

Ricercato per spaccio di droga, 57enne arrestato dalla polizia Vai su Facebook

Ricercato per spaccio di droga, arrestato dalla Polizia di Stato.; Latitante per mesi, arrestato a Modica: era ricercato per spaccio e furto; Latitante per mesi, arrestato a Modica: era ricercato per spaccio e furto.

Ricercato per spaccio arrestato a Bolzano Lo riporta rainews.it: Passeggiava per le strade del centro storico di Bolzano tranquillamente, ma era ricercato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.