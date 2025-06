Riccardo Manzotti è un vero liberale grintoso e glorioso

Riccardo Manzotti, un vero liberale grintoso e glorioso, ci invita a riscoprire il significato autentico di libertà. In “Sono libero, o non sono” (Liberilibri), l’autore sfida le maschere superficiali e le etichette vuote che la società ha attribuito al termine, ricollegandolo al valore, alla scelta e alla gloria. In un’epoca di confusione, la sua voce si fa portavoce di un liberalismo genuino e coraggioso, capace di ispirare chi cerca una vera libertà da ogni sopravvento.

“La vita è scelta, valore e gloria”. Se non fossi così oraziano, ossia così moderato, sarei manzottiano, ossia grintoso e glorioso. Riccardo Manzotti in “ Sono libero, o non sono ” (Liberilibri) non si limita a esaltare la libertà. Tutti sono liberali, a chiacchiere, negli ultimi anni ho visto liberali covidisti, liberali ambientalisti, liberali statalisti, gente senza vergogna, e dunque la parola “liberale” non significa più nulla. Manzotti si ribella a questo liberalismo verbale, al museo delle cere della libertà costituzionali. Il filosofo parmense, che durante la pandemia dissentì coraggiosamente in piazza, esalta anche la gloria e ciò è rarissimo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Riccardo Manzotti è un vero liberale, grintoso e glorioso

