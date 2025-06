Ricami di pace con le donne bengalesi

Nel cuore di Monza, le donne bengalesi si uniscono per tessere un arazzo di pace e solidarietà attraverso il progetto “Fili di storie. Ricami di pace”. Questo grande evento domenicale, promosso da Progetto Integrazione in collaborazione con scuole e istituzioni locali, celebra la forza del dialogo interculturale. Un’occasione unica per scoprire come il ricamo possa diventare simbolo di inclusione e speranza, unendo comunità diverse in un abbraccio di cultura e rispetto.

Sono le donne bengalesi di Monza le protagoniste del progetto " Fili di storie. Ricami di pace ", il grande evento di domenica della Comunità bengalese, promosso da Progetto Integrazione, cooperativa sociale di mediazione linguistica culturale e servizi per i cittadini stranieri, in collaborazione con le insegnanti del CREICentro Risorse Educative Interculturali dell'Istituto Comprensivo di Via Correggio e del Comune e con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. " Fili di storie. Ricami di pace " ha al centro la cura delle relazioni interculturali nelle scuole dell'Istituto Comprensivo Correggio e vuole farsi conoscere in tutta la città, grazie a una grande festa all'Oratorio Frassati a Cederna, dalle 16.

